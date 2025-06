हैदराबाद सिटी पुलिस ने बंदलागुडा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध निर्माण इकाई से 870 किलोग्राम मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त किया. एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स साउथ-ईस्ट जोन ने बंदलागुडा पुलिस के साथ मिलकर पटेल नगर में एफके फूड प्रोडक्ट पर छापा मारा. टीम ने पाया कि यह इकाई मिलावटी पेस्ट का निर्माण कर रही थी और उसे बेखबर उपभोक्ताओं को बेच रही थी. 4 किलोग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड और 16 किलोग्राम मोनो साइट्रेट जैसे हानिकारक पदार्थ भी बरामद किए गए. ऑपरेशन के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आपूर्ति नेटवर्क और अन्य संभावित इकाइयों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: FDA Action in Nashik: अगर आप भी खाने के शौकीन तो हो जाएं सावधान! नाशिक में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, एफडीए ने 239 किलो पनीर किया नष्ट

