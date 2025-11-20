हैदराबाद, 20 नवंबर: काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के एक कॉन्स्टेबल ने साहस और त्वरित सतर्कता दिखाते हुए चलती ट्रेन से फिसलकर गिर रहे एक यात्री की जान बचा ली. ट्रेन के चलने के साथ ही यात्री का बैलेंस बिगड़ा और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच खिंचने लगा. प्लेटफॉर्म पर मौजूद अलर्ट RPF कॉन्स्टेबल पंकज कुमार शर्मा ने तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया और बिना समय गंवाए सुरक्षित स्थान पर खींच लिया. घटना CCTV कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. शर्मा के साथ मौजूद अन्य कर्मियों और यात्रियों ने भी तुरंत मदद पहुँचाई. फिलहाल यात्री की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन घटना के बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया. यह भी पढ़ें: Meerut: मेरठ में डॉक्टर ने बच्चे के घाव पर लगाई फेविक्विक, रिपोर्ट वायरल होने पर जांच शुरू

हैदराबाद में चलती ट्रेन से गिरते यात्री को RPF कांस्टेबल ने बचाया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)