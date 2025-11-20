मेरठ, 20 नवंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) में मेडिकल लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने ढाई साल के बच्चे की आंख के पास बने गंभीर घाव पर टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया. बच्चे के बढ़ते दर्द और स्थिति बिगड़ने पर परिवार उसे तुरंत दूसरे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने करीब तीन घंटे की कोशिश के बाद मजबूत चिपकने वाला पदार्थ हटाया. मामला अब हेल्थ विभाग तक पहुंच गया है और इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें: Maharashtra: अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 25 किग्रा नारकोटिक ड्रग्स को जलाकर किया नष्ट

मेरठ में डॉक्टर ने बच्चे के घाव पर लगाई फेविक्विक

