तेलंगाना खाद्य सुरक्षा कार्यबल राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के तहत फ़ूड इंस्पेक्टर के साथ मिलकर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) क्षेत्र और अन्य जिलों में कुल 55 पिज्जा आउटलेट्स की जांच की. जिसमें 18 पिज़्ज़ा हट, 16 डोमिनोज़ और 21 लोकल पिज्ज़ेरिया में जांच में शामिल थे. जांच के दौरान अधिकारियों को 24 आउटलेट्स, 8 पिज्जा हट, 10 डोमिनोज़ और 6 स्थानीय पिज़्ज़ा आउटलेट्स पर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया. कई आउटलेट्स के लाइसेंस एक्सपायर हो गए थे. कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था. किचन में गंदगी, वेज और नॉन वेज खाना एक साथ रखा गया था. किचन में कीड़े मकौड़े रेंगते हुए पाया गया. टूटे फूटे उपकरण पाए गए. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "कार्रवाई की गई: असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट किया गया, सैंपल लिए गए और संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को उल्लंघन तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए हैं."

खाद्य सुरक्षा विभाग ने पोस्ट कर पिज्जा चेन्स का किया पर्दाफाश

Food Safety# Department, Telangana: A statewide inspection drive was conducted by the Food Safety Task Force, Gazetted Food Inspectors (GFIs), and Food Safety Officers (FSOs) covering both the GHMC area and all districts of Telangana. As part of this exercise, a total of 55 pizza… pic.twitter.com/tPcecHvTTj — Commissioner of Food Safety, Telangana (@cfs_telangana) September 23, 2025

