हैदराबाद, 7 अक्टूबर: हैदराबाद के एक फेमस रेस्टोरेंट से हैरान कर देनेवाला वीडियो सामने आया है, जिसमें खाने में कॉकरोच मिलने की घटना सामने आई है. ग्राहक ने इस घटना का वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कृतुंगा रेस्टोरेंट में परोसे गए रागी संगति में एक छोटा कॉकरोच दिखाई दे रहा है. यह घटना हैदराबाद के नानकरामगुडा क्षेत्र के कृतुंगा रेस्टोरेंट की है. ग्राहक ने यहां रागी संगति मील ऑर्डर किया था. खाना खाते समय उसके प्लेट में कॉकरोच दिखा. तब तक वह आधा खाना खा चुका था. इस वीडियो को देख लोग परेशान और हैरान हैं. ग्राहक ने तुरंत रेस्टोरेंट स्टाफ से शिकायत की और पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. यह भी पढ़ें: Lizard Found in Tandoori Roti: बाप रे! अब तंदूरी रोटी में निकली मरी हुई छिपकली, कानपुर के ढाबे की बड़ी लापरवाही; VIDEO

हैदराबाद के रेस्टोरेंट की रागी संगति में निकला कॉकरोच

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)