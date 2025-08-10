Lizard Found in Tandoori Roti: बाप रे! अब तंदूरी रोटी में निकली मरी हुई छिपकली, कानपुर के ढाबे की बड़ी लापरवाही; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

Lizard Found in Tandoori Roti: खाने में कीड़े, कॉकरोच और छिपकली मिलने की घटनाएं आएं दिन सामने आ रही है. होटल, ढाबा के संचालकों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण लोगों के स्वास्थ पर आफत आ रही है. ऐसी ही एक घटना एक बार फिर कानपुर में सामने आई है. जहांपर एक ढाबे में खाना खाने आएं ग्राहक के तंदूरी रोटी में सीधे मरी हुई छिपकली मिली. छिपकली को देखते ही ग्राहक को उल्टियां होने लगी. ये घटना कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में जीटी रोड पर स्थित की है. बताया जा रहा है ढाबे पर रक्षाबंधन के दिन दो युवक खाना खाने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और जैसे ही उन्होंने रोटी देखी तो उनके होश उड़ गए. रोटी में एक मरी हुई छिपकली उन्हें दिखाई दी. इस घटना के बाद ग्राहकों में काफी आक्रोश फैल गया है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Dead Lizard Found in Samosa Chutney: मेरठ में बेटी के जन्मदिन पर पिता ने मंगवाए समोसे, खाते समय चटनी में दिखाई दी मरी हुई छिपकली, परिजनों के उड़े होश

तंदूरी रोटी में मिली छिपकली

रोटी देखते ही ग्राहक को हुई उल्टियां

रक्षाबंधन के मौके पर ढाबे पर खाना खाने पहुंचे युवक ने जैसे ही रोटी उठाई, उसमें छिपकली दिखाई दी. यह दृश्य देखते ही युवक को मिचली आने लगी और उल्टियां शुरू हो गईं. मौके पर मौजूद ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया.

ढाबा संचालक को दिखाई छिपकली

इसके बाद ग्राहक ने ढाबे के संचालक को रोटी भी दिखाई. ढाबा संचालक ने रसोई में काम करने वाले कारीगर की गलती मानते हुए माफी मांगी और स्थिति संभालने की कोशिश की. लेकिन तब तक घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल चुका था.वीडियो वायरल होने के बाद थाना पुलिस वहां पहुंची.प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. चूंकि यह मामला खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए खाद्य निरीक्षक को जांच की जिम्मेदारी दी गई है.