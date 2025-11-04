तमिलनाडु पुलिस ने कोयंबटूर हवाई अड्डे के पास कॉलेज छात्रा से सामूहिक बलात्कार और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोशिश के दौरान उनके पैर में गोली मारी. तीनों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस को उन्हें गोली मारनी पड़ी. यह मुठभेड़ वेल्लाकिनारु स्थित पट्टाथारसी अम्मन मंदिर के पास हुई. घायल आरोपियों की पहचान गुना, सतीश उर्फ करुप्पासामी और कार्तिक उर्फ कालीस्वरन के रूप में हुई है. ये तीनों शिवगंगा जिले के निवासी हैं. पुलिस ने उन्हें प्रारंभिक उपचार के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा पर हमला किया था और 2 नवंबर को उसकी हत्या करने से पहले उसके प्रेमी को जबरन भगा दिया था. पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए सात विशेष टीमें बनायी थीं, जिनके प्रयास से आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया गया. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Shocker: कार में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी छात्रा, अचानक बाइक से पहुंचे 3 दरिंदे; अगवा कर किया गैंगरेप

गैंगरेप और मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़ा

