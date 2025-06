Delhi Today's Weather: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा हो सकता है. सुबह 9 बजे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 4 घंटों में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली-NCR में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. @pkusrain ने अपने X (पहले ट्विटर) पोस्ट में रडार इमेज शेयर करते हुए बताया कि मानसून की सक्रियता बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम इस बारिश की वजह बन रहा है. बारिश के साथ तेज़ हवाएं और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. अगर बारिश का ट्रैक थोड़ा सा बदला, तो दिल्ली को इसका फायदा या नुकसान, दोनों हो सकता है.

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रडार डेटा 70-80% तक सही होता है, तो छाता, रेनकोट तैयार रखें और बाहर निकलने से पहले मौसम की अपडेट जरूर लें.

Parts of northeast Delhi NCR and East Delhi NCR may experience few spells of moderate to heavy showers in next 2-4 hours. Stay Watchful. #Delhi #DelhiNCR #delhirain pic.twitter.com/FPef89PAZ1

— 🔴All India Weather (@pkusrain) June 30, 2025