Pune Jockey Hoarding Controversy: महाराष्ट्र के पुणे में एक जॉकी विज्ञापन होर्डिंग (Jockey Advertising Billboards) ने विवाद खड़ा कर दिया. गोलिबार मैदान में लगे इस होर्डिंग में कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे, जिन पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई. शिकायत के बाद, अभिनेत्री डेजी डेविडा (Actress Daisy Davida) मौके पर पहुंचीं और "पैंथर स्टाइल" में होर्डिंग पर हमला बोला. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

डेजी ने कहा कि इस तरह के होर्डिंग समाज में नकारात्मक संदेश देते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं. उन्होंने प्रशासन से ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

पुणे में ‘शर्मनाक’ होर्डिंग पर अभिनेत्री डेज़ी डेविडा का गुस्सा

