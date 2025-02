Complaint Filed Against Ranveer Allahabadia: यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा माखिजा, कॉमेडियन समय रैना और शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में दर्ज कराई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. शिकायत पत्र में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. शिकायत में कहा गया है कि शो के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा महिलाओं के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक थी. शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि शो के आयोजकों ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया. Who Is Ranveer Allahbadia? 'पैरेंट्स की सेक्स लाइफ' पर सवाल पूछने पर मचा हंगामा, जानें कौन हैं यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया

Mumbai, Maharashtra | A complaint has been filed against YouTuber Ranveer Allahabadia, social media influencer Apoorva Makhija, comedian Samay Raina and the organisers of the show India's Got Latent. The complaint has been filed with the Mumbai Commissioner and Maharashtra…

