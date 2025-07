Viral Video: कर्नाटक के यादगीर रेलवे स्टेशन पर टिकट क्लर्क फोन में व्यस्त, लंबी कतार की अनदेखी पर रेलवे ने दी सफाई

यादगीर, कर्नाटक, 30 जुलाई: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेलवे टिकट क्लर्क फ़ोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि टिकट लेने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है. यह वीडियो कर्नाटक के यादगीर रेलवे स्टेशन का है और वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश है. वायरल पोस्ट पर भारी नाराजगी के बाद, रेलसेवा और दक्षिण मध्य रेलवे ने क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है. वायरल वीडियो में टिकट काउंटर पर लोगों की लंबी कतार दिखाई दे रही है जो काफी देर से टिकट लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन टिकट क्लर्क अपनी कुर्सी पर आराम फरमा रहा है और उन पर ध्यान नहीं दे रहा है. वह किसी से फ़ोन पर बात करते हुए खुश लग रहा है, मानो काम से छुट्टी पर हो. यह भी पढ़ें: 'पहले पैसे दो, फिर पत्नी ले जाओ'...लोन का किश्त नहीं चुकाया तो बीवी को ही उठा ले गए, झांसी में बैंक की दादागिरी

काफी देर बाद, एक यात्री का धैर्य जवाब दे गया और वह क्लर्क पर चिल्लाया, जिस पर क्लर्क ने कहा, "एक मिनट रुको." गुस्से में यात्री ने जवाब दिया, "और कितना एक मिनट? वह पिछले 15 मिनट से एक मिनट ही कह रहा है." कई अन्य यात्री क्लर्क को गुस्से से घूरते हैं, जिसके बाद वह अपना फ़ोन एक तरफ रख देता है और फिर से काम करने लगता है.

यह वीडियो @rajanna_rupesh ने X पर पोस्ट किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "इस घमंडी व्यवहार को देखिए... कर्नाटक के यादगीर रेलवे स्टेशन पर घटी एक घटना... इस व्यक्ति को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करें."

चूँकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और नेटिज़न्स ने रेलवे कर्मचारी के ख़िलाफ़ गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए दक्षिण मध्य रेलवे और रेलवे सेवा के एक्स हैंडल ने अलग-अलग पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. शिकायत दर्ज करते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे ने लिखा, "आवश्यक कार्रवाई के लिए @drmgtl को सूचित करें."

