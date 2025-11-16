Viral Video: मोमोज बेचकर हर महीने लाखों कमाता है यह शख्स, इंफ्लुएंसर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

मोमोज बेचकर लाखों कमाता है यह शख्स (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: अधिकांश लोग सड़क के किनारे ठेले पर तरह-तरह के स्ट्रीट फूड्स (Street Foods) खाना पसंद करते हैं. अक्सर शाम के समय स्ट्रीट फूड्स खाने के लिए लोगों का जमावड़ा लगता है. बेशक, खाने-पीने की चीजों की रेहड़ी लगाने वाले काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई भी काफी अच्छी होती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक इंफ्लुएंसर मोमोज (Momos) बेचने वाले शख्स की दिनचर्या बताते हुए उसकी कमाई का खुलासा करता है. मोमोज बेचने वाले शख्स की एक महीने की कमाई जानकर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे.

इंफ्लुएंसर ने वीडियो में बेंगलुरु के रेहड़ी वाले की दिनचर्या बताई है, जो मोमोज बेचता है. इसके साथ ही दावा किया है कि मोमोज बेचने वाला यह शख्स हर महीने 31 लाख रुपए कमाता है. इस वीडियो को cassiusclydepereira नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इंफ्लुएंसर ने इस मोमोज वाले के साथ पूरा दिन बिताया और साथ खड़े होकर यह हिसाब लगाया कि मोमोज वाला कितने प्लेट मोमोज बेच रहा है और कितनी आमदनी हो रही है. यह भी पढ़ें: वाह, इतने सारे पैसे! गाजियाबाद में जब बेटे ने माता-पिता को दी अपनी पहली सैलरी, Viral Video में देखें उनका दिल को छू लेने वाला रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि इंफ्लुएंसन ने मोमोज वाले की मदद भी की, जैसे- मोमोज फ्राई करना, परोसना और पार्सल देना. दिन के आखिर में जब पूरा माल खत्म हो गया तो मोमोज वाले ने पूरे दिन की कमाई उसे बताई, जिसे जानकर इंस्टाग्रामर के होश उड़ गए. वीडियो में दावा किया गया है कि मोमोज बेचने वाला एक दिन के 1 लाख रुपए और महीने के 31 लाख रुपए कमाता है. उसकी कमाई जानकर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- भाई मैं भी अपनी जॉब छोड़कर मोमोज बेचने जा रहा हूं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है...ई गोला अब रहने लायक नहीं रहा.