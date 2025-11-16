शिकार करने के इरादे से शेर ने मारा जिराफ पर झपट्टा, जंगल में दिखी जिंदगी की ऐसी रेस... देखें Viral Video

जंगल में दिखी जिंदगी की रेस (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंगल के दूसरों जानवरों की हालत शेर को देखकर खराब हो जाती है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है. शेर की ताकत और दबदबे के आगे किसी की नहीं चलती है, भले ही वो जानवर आकार में कितना ही बड़ा क्यों न हो? आए दिन ऐसे वीडियोज देखने को मिल ही जाते हैं, जिसमें शेर का आतंक देखने को मिलता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक जिराफ (Giraffe) तालाब के किनारे शांत माहौल में पानी पी रहा होता है, तभी उस पर शिकारी शेर (Lion) की नजर पड़ती है और वो शिकार करने के इरादे से उस पर झपट्टा मारता है. शेर की आहट सुनते ही जिराफ दौड़ लगा लेता है, जिसके बाद जंगल में जिंदगी की अनोखी रेस देखने को मिलती है.

इस वीडियो को Natureismetal नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मौका पाते ही शेर जिराफ की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी आहट पाकर जिराफ चौकन्ना हो जाता है और बिना देर किए वो पानी से हटकर आगे की ओर बढ़ने लगता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: गजराज के गुस्से के आगे पस्त हुआ जिराफ, एक ही वार में हाथी ने कर दिया ऐसा हाल

जंगल में दिखी जिंदगी की अनोखी रेस

जैसे ही जिराफ आगे कदम बढ़ाता है, शेर अचानक तेज गति से उसकी तरफ झपटता है. शेर जिराफ की टांग की तरफ झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिराफ पीछे मुड़कर ऐसी जोरदार लात मारता है कि एक पल के लिए शेर संभल नहीं पाता है. इसके बाद जिराफ भागने लगता है और कुछ दूर जाकर अपनी गति को धीमी कर लेता है, फिर वो पीछे मुड़कर शेर को देखता है, लेकिन शेर थोड़ी दूरी पर खड़ा नजर आता है और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है. जिराफ कुछ देर तक उसे देखता है और फिर खुद को सुरक्षित समझकर वहीं रुक जाता है.