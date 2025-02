आगे चल रहा था बड़े हाथियों का पूरा झुंड, उनके साथ होने के लिए नन्हे गजराज ने लगा दी दौड़ (Watch Viral Video)

Baby Elephant Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने वाले वाइल्ड लाइफ से जुड़े तमाम वीडियोज (Viral Video) में हाथियों (Elephants) से जुड़े वीडियो काफी पसंद किए जाते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथी जंगल के न सिर्फ सबसे समझदार जानवर होते हैं, बल्कि उन्हें पारिवारिक जानवर भी माना जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार और झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. हाथियों में भी नन्हे हाथियों की अटखेलियां लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आगे चल रहे हाथियों के झुंड के साथ होने के लिए नन्हा हाथी (Baby Elephant) दौड़ लगा देता है, नन्हे गजराज जिस अंदाज में दौड़ते हैं वो देखने लायक है.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मेरे लिए रुको, मेरे पास छोटे पैर हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 187k से भी अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- सवाना में हाथियों से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- चलो भी, हंसना बंद करो, यह मजाक नहीं है. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- सो क्यूट. यह भी पढ़ें: Baby Elephant Dance Video: मंदिर में डांस करते हुए बेबी हाथी का क्यूट क्लिप वायरल, वीडियो देख बन जाएगा दिन

झुंड के साथ चलने के लिए नन्हे हाथी ने लगाई दौड़

Wait for me, I've got little legs..🐘💨😊😅

📹jackswynnerton pic.twitter.com/ybGJBkW6yo

— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) February 18, 2025