Health is Wealth: बिना शराब पिए भी खराब हो सकता है आपका लिवर! इन 4 आदतों को तुरंत सुधार लें, बच जाएगी जिंदगी

How to keep Healthy Liver: लिवर यानी यकृत, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो चुपचाप कई अहम काम करता है. ये खून को साफ करने से लेकर पाचन में मदद, पोषक तत्वों को स्टोर करने और शरीर को डिटॉक्स करने तक, हर काम में सक्रिय रहता है. लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और कुछ गलत आदतें इस अंग पर भारी पड़ रही हैं, और धीरे-धीरे लिवर की सेहत बिगड़ती जा रही है. लिवर को नुकसान पहुंचाने के मामले में सबसे पहले दिमाग में शराब का नाम आता है, और ये सही भी है. ज्यादा शराब पीने से लिवर में फैट जमा होने लगता है और लिवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं. लगातार शराब पीने से सिरोसिस और लिवर कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब के अलावा भी कई आदतें हैं जो लिवर को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, जितना शराब?

मीठे ड्रिंक्स और सोडा

पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी चीजों में मौजूद हाई फ्रक्टोज़ शुगर लिवर में फैट जमा करने लगती है. इससे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) हो सकती है. बिना शराब के भी लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं.

तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड

ज्यादा ऑयल में तली चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, चिप्स, बर्गर या फास्ट फूड्स से शरीर में अनहेल्दी फैट बढ़ता है. ये फैट सीधे लिवर में जमा होता है और धीरे-धीरे लिवर में सूजन और फाइब्रोसिस का कारण बनता है.

बहुत ज्यादा नमक वाले फूड

चिप्स, डिब्बाबंद सूप, रेडी-टू-ईट स्नैक्स आदि में सोडियम बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा नमक से शरीर में पानी का असंतुलन होता है और लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे लिवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है.

नींद की कमी और मोटापा

अपर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि की कमी से मोटापा बढ़ता है और इससे भी फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. मोटापे के साथ-साथ लिवर की चर्बी भी बढ़ने लगती है.

लिवर को कैसे रखें फिट?

रोजाना 30 मिनट की वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें.

पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.

हरी सब्जियां, फल और ओमेगा-3 फूड को डाइट में शामिल करें.

हर 6 से 12 महीने में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं.

लिवर को साफ और मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और समय रहते गलत आदतों को सुधार लें.

