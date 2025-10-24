Health Facts 2025: हवा में घुलने लगी है सर्दी! मौसम के बदलते मिजाज से बचें! जानें इससे होने वाली समस्याएं एवं समाधान!

Representational Image | Pixabay

दीपावली के साथ ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है. सर्दी की सुगबुगाहट के साथ शरीर को नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने में थोड़ा समय लगता है, जिससे सेहत संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. आइये जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और उसके समाधान के कुछ टिप्स..

सर्दी का मौसम और आपकी सेहत

प्रतिरक्षा तंत्र (Immunity) कमजोर पड़ना: अचानक तापमान गिरने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती है, जिससे सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार जैसे संक्रमण बढ़ जाते हैं.

वायरस का तेजी से फैलना: ठंडे और शुष्क वातावरण में वायरस लंबे समय तक जीवित रहते हैं. इसलिए फ्लू, राइनोवायरस और कोरोना जैसे संक्रमण सर्दियों में ज्यादा फैलते हैं.

त्वचा और होंठों का सूखना: ठंडी हवा और कम नमी से त्वचा शुष्क होती है, जिससे शरीर में खुजली होती है.

सांस संबंधी समस्याएं जिन लोगों को अस्थमा, एलर्जी या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हैं, उन्हें सर्द हवा और धूल से समस्या बढ़ती है.

हार्ट और ब्लड प्रेशर पर असर: ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, खासकर बुजुर्गों में.

समाधान के कुछ टिप्स

शरीर को गर्म रखेः तापमान के संतुलन को ध्यान में रखकर कपड़ों की संख्या. बढ़ती ठंड के साथ सिर और पैरों को ढक कर रखें. रात में हल्की गरम चादर या ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें.

खानपान में बदलावः गरम और पौष्टिक भोजन (सूप, मूंग की दाल, गुड़, तिल, अदरक और लहसुन का सेवन करें.

विटामिन C युक्त फल (संतरा, आंवला, नींबू) खायें ताकि इम्युनिटी मजबूत रहे. ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पिएं.

व्यायाम और योगः हल्का वॉर्मअप, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करें या तेज़ चलें. इससे शरीर गर्म रहता है और ब्लड सर्कुलेशन सुचारु रहता है. धूप में कुछ देर बैठने से विटामिन D का अच्छा स्रोत प्राप्त होता है.

स्किन और लिप केयरः मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगाएं. ज्यादा गरम पानी से स्नान करने से बचे

इससे त्वचा की शुष्की बढ़ती है.

नींद और तनाव प्रबंधनः 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें. ठंड के दौरान कम धूप मिलने से मूड लो हो सकता है. ध्यान कर सकते हैं.

संक्रमण से बचावः संक्रमण से बचने के लिए बाहर से आने पर सर्वप्रथम हाथ धोएं. सर्दियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना जरूरी है, ताकि सर्दी, जुकाम एवं खांसी जैसी सामान्य बीमारियों से बचें.