Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: गुरु नानक जयंती की इन हिंदी WhatsApp Messages और Quotes भेजकर गुरुपूरब क दें शुभकामनाएं

Guru Nanak Jayanti 2025 Wishes: हर साल कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) को गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) मनाई जाती है. गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पकिस्तान के तलवंडी में हुआ था. जिसे अब ननकाना साहेब के नाम से जाना जाता है. सिख धर्म ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं मानता है वो चंद्र कैलंडर को मनाता है. इसलिए चंद्र कैलंडर के अनुसार गुरु नानक देव जी की जयंती नवंबर में मनाई जाती है. उनके पिता का नाम मेहता कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था. इस पावन दिन पर लाखों लोग अरदास करने के लिए इकठ्ठा होते हैं. गुरु नानक देव दस सिख गुरुओं में से प्रथम गुरु थे. उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी. गुरु नानक देव जी को बचपन से ही आध्यात्मिकता की गहरी समझ थी. वे अक्सर सामाजिक असमानताओं और अंधविश्वासी कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे. वे उन समाजों को बदलना चाहते थे जो बिना किसी कारण के कुछ लोगों और जातियों के साथ भेदभाव करते थे. उन्होंने ईश्वर की एकता, समानता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का संदेश फैलाया. यह भी पढ़ें: Tripurari Purnima 2025: क्यों मनाई जाती है त्रिपुरारी पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा संबंधित यहां दिये दिव्य कोट्स अपनों को भेजकर पर्व सेलिब्रेट करें!
गुरु नानक जयंती समारोह दो दिन पहले गुरु ग्रंथ साहिब के 48 घंटे के अखंड पाठ से शुरू होता है. इस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है. जिसके बाद नगर कीर्तन होता है, जहां गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुसज्जित पालकी में रखा जाता है, और साथ में गायन और गतका जैसी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होता है. गुरुद्वारों को फूलों और लाइट्स से सजाया जाता है. लंगर परोसा जाता है. जो गुरु नानक की निस्वार्थ सेवा और समानता की शिक्षाओं को दर्शाता है. इस दिन कीर्तन, अरदास (प्रार्थना) और आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं. इस दिन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं व आध्यात्मिक ज्ञान को याद किया जाता है. इस अवसर पर आप इन शानदार हिंदी मैसेजेस, कोट्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप विशेज के जरिए अपनों को गुरु पर्व की लख-लख बधाइयां दे सकते हैं.
1. नानक नाम जहाज है
जो जपे वो उतरे पार
सदगुरू तुझको प्यार
वही तो मेरा है खेवनहा
हैप्पी गुरु नानक जयंती
2. वाहेगुरु का आशीष सदा,
मिले ऐसी कमाना है हमारी,
गुरु की कृपा से आएगी,
घर घर में ख़ुशहाली,
हैप्पी गुरु नानक जयंती
3. प्रकाश पर्व आपके जीवन को रोशनी से भर दे और
आपके परिवार को सभी दुखों से दूर करे.
गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं!"
4. गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे,
यही हमारी कामना है.
गुरु पर्व की ढेर सारी बधाइयां!
गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारे उत्सव का केंद्र होते हैं. दिन भर लंगर परोसा जाता है. गुरु नानक देव की जयंती से पहले गुरुद्वारों में लंगरों की शुरुआत हो जाती है. इस दौरान लोग यहां सेवा भी देते हैं. लोग अपनी हैसियत के अनुसार दान देते हैं. कोई पैसे दान करता है तो कोई राशन. जो दान नहीं कर पाते हैं वो सेवा देते हैं.