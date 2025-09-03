Zomato Platform Fees Hike: जोमैटो से खाना मंगाना हुआ महंगा, कंपनी ने ऑनलाइन ऑर्डर पर फिर बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस

जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दिया है (Photo : X)

Zomato Platform Fees Hike: अगर आप भी जोमैटो से अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस एक बार फिर बढ़ा दी है. अब आपको हर ऑर्डर पर 10 रुपये की जगह 12 रुपये चुकाने होंगे. यह सीधे तौर पर 20% की बढ़ोतरी है.

यह पहली बार नहीं है जब जोमैटो ने यह चार्ज बढ़ाया है. कंपनी ने अगस्त 2023 में सिर्फ 2 रुपये से इस फीस की शुरुआत की थी. इसका मकसद कंपनी के मार्जिन को सुधारना और उसे मुनाफे में लाना था. तब से लेकर अब तक इस फीस को कई बार बढ़ाया जा चुका है. पिछले साल इसे 3 रुपये, फिर 4 रुपये और कुछ समय के लिए तो त्योहारों के दौरान 10 रुपये तक भी किया गया था.

Zomato hikes its platform fee to ₹12 from ₹10 pic.twitter.com/LuiOuVQuKc — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) September 2, 2025

कंपनी की कमाई बढ़ी, लेकिन मुनाफा घटा

यह फैसला कंपनी के तिमाही नतीजों के बाद आया है. जून तिमाही में ज़ोमैटो को 25 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल इसी समय में 253 करोड़ रुपये था. मुनाफे में इस कमी की बड़ी वजह ब्लिंकिट (Blinkit) जैसे क्विक कॉमर्स बिजनेस में भारी निवेश और पेटीएम (Paytm) के मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनेस को खरीदना है.

हालांकि, कंपनी के लिए एक अच्छी खबर भी है. इस दौरान कंपनी की कुल कमाई (रेवेन्यू) 4,206 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,167 करोड़ रुपये हो गई. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस तिमाही में पहली बार ज़ोमैटो के क्विक कॉमर्स बिजनेस (Blinkit) से हुई कमाई, उसके फूड डिलीवरी बिजनेस से भी आगे निकल गई.

इस खबर के आने के बाद जोमैटो के शेयर में हल्की तेजी देखने को मिली और यह 0.55% की बढ़त के साथ 322.85 रुपये पर बंद हुआ.