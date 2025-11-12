इस ट्रेन में मिलेगा नहाने के लिए गर्म पानी, इन यात्रियों को फ्री में मिलेगी सुविधा

Representational Image | PTI

भारतीय रेल हर दिन लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और लगातार अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है. अब रेलवे ने यात्रियों को नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी देने वाला है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) में जल्द ही गरम पानी की व्यवस्था शुरू होने जा रही है. ET Now की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुविधा वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन में दी जाएगी, जो अपनी स्पीड और हाई-टेक फीचर्स के लिए जानी जाती है.

दिल्ली से कश्मीर, चेन्नई या बेंगलुरु जैसे लंबी दूरी के मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्री अब ट्रेन में ही हॉट शॉवर का आनंद ले सकेंगे.

फर्स्ट एसी यात्रियों के लिए मुफ्त सेवा

सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा फर्स्ट एसी कोच के यात्रियों के लिए पूरी तरह मुफ्त होगी. यानी टिकट के किराए में ही गरम पानी की यह लग्जरी सुविधा शामिल होगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहले से ही कई आधुनिक फीचर्स से लैस है. जैसे ऑटोमैटिक दरवाजे, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, मॉडर्न इंटीरियर्स और अब इसमें हॉट वॉटर सिस्टम जुड़ने जा रहा है, जिससे सफर और भी आरामदायक बन जाएगा.

ट्रेन में मिल रही है होटल जैसी लग्जरी

इससे पहले गरम पानी से नहाने की सुविधा केवल कुछ चुनिंदा प्रीमियम ट्रेनों में ही उपलब्ध थी. जैसे राजधानी, दूरंतो और कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें, जिनमें केवल फर्स्ट एसी में यह सुविधा दी जाती थी.

अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के आने से भारतीय रेल यात्रियों को होटल जैसी सुविधाएं रेल के भीतर देने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रही है.