Akash Anand: BSP से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद क्या RPI में होंगे शामिल? सपा के बाद रामदास अठावले का मिला ऑफर (Watch Video)

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद (Akash Anand) को पार्टी से निकाल दिया है. आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद राजनीति पार्टियों से उन्हें ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) के बाद आकाश आनंद को रामदास अठावले (Union Minister Ramdas Athawale) की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) से भी ऑफर मिला है.

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर आकाश आनंद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आकाश पार्टी में शामिल होते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश में और मजबूती मिलेगी. यह भी पढ़े: Mayawati Expels Nephew Akash Anand From BSP: बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से किया निष्कासित, कहा, ‘अनुशासन ही सबसे बड़ा नियम’

#WATCH | Lucknow: On BSP chief Mayawati expelling her nephew Akash Anand from the party, Union Minister Ramdas Athawale says, "...If he (Akash Anand) wants to take forward the mission of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, he should join the Republican Party of India...If he (Akash… pic.twitter.com/gYu7XcwuPT

