Mumbai: शर्मनाक हरकत! दादर के शिवाजी पार्क में खुलेआम शख्स ने की पेशाब, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, कमेंट कर लोग जता रहे है नाराजगी; VIDEO

Credit-(Instagram,shivajipark_)

मुंबई, महाराष्ट्र: कई बार सार्वजनिक जगहों पर लोग ऐसी शर्मनाक हरकते है,जिसके कारण लोगों में रोष फैल जाता है. कई जगहों पर शौचालय की व्यवस्था होती है.बावजूद इसके लोग खुलेआम गंदगी करते हुए दिखाई देते है. ऐसा ही एक वीडियो मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क से सामने आया है.जहांपर एक शख्स खुलेआम दिनदहाड़े पेशाब करते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई है और इस शख्स को कोस रहे है. जिस जगह ये शख्स पेशाब कर रहा है ,उसी जगह पर एक महिला भी बेंच पर बैठी हुई है.यह वीडियो इंस्टाग्राम पर shivajipark_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.जिसमें कैप्शन दिया गया,'बेशर्मी की हद, कहां क्या कर रहे हैं इसका भी होश नहीं. ये वीडियो नीरज मालपेकर नामक युवक ने रिकॉर्ड किया बताया जा रहा है.

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर नाराजगी जाहिर की और इस गंदे व्यवहार की कड़ी आलोचना की. ये भी पढ़े:घिनौना! महाराष्ट्र के लोनावला स्थित बुशी डैम के पास पेशाब करते शख्स का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने जमकर की आलोचना (Watch Viral Video)

दादर के शिवाजी पार्क में शर्मनाक हरकत

फेमस स्थल पर शर्मनाक हरकत

दादर पश्चिम का छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क मुंबई का एक बेहद लोकप्रिय स्थान है. यहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक टहलने, व्यायाम करने, आराम करने या सिर्फ घूमने के लिए आते हैं. यह पार्क न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र है बल्कि इसका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं स्थानीय लोगों को बेहद खटक रही हैं और पार्क की छवि पर भी बुरा असर डाल रही हैं.

लोगों को ध्यान देने की जरुरत

कई बार लोग कई बार बिना सोचे समझे ही अनुचित व्यवहार करते है. इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है. मुंबई शहर में कई जगहों पर सार्वजनिक शौचालय है, अगर ये शख्स चाहता तो वहां जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और पार्क में ही पेशाब कर दी.