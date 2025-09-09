VIDEO: झांसी के संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर पर नकाबपोशों का हमला, 5 के खिलाफ FIR दर्ज

(Photo Credits ANI)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के झांसी (Jhansi) में संजीवनी हॉस्पिटल (Sanjeevani Hospital) में 8 सितंबर 2025 की दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब नकाबपोश हमलावरों ने अस्पताल के मालिक और डॉक्टर मंदीप मेडिया पर जानलेवा हमला किया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमलावर डॉक्टर के केबिन में घुसकर उन पर डंडों और मुक्कों से हमला कर रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों, शिवदीप, रितिक, दीपक, मयंक और जयंत के खिलाफ FIR दर्ज की है.

दोपहर करीब 1 बजे की घटना

घटना दोपहर करीब 1 बजे की है, जब 13 नकाबपोश बदमाश संजीवनी हॉस्पिटल में घुसे, चश्मदीदों के अनुसार, हमलावर पहले से ही मरीज बनकर अस्पताल में मौजूद थे. जैसे ही डॉ. मंदीप मेडिया अपने केबिन में पहुंचे, बदमाशों ने दरवाजा बंद कर उन पर बेरहमी से हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने चेहरे मफलर से ढके थे ताकि उनकी पहचान न हो सके. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि डॉ. मंदीप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमलावर लगातार डंडों और मुक्कों से प्रहार कर रहे थे. इस हमले में डॉ. मंदीप गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भी पढ़े: Shamli Shocker: यूपी के शामली में युवक पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई दिल दहला देने वाली वारदात; VIDEO

संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर पर हमला

यूपी – झांसी में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मंदीप मेडिया पर हमला। सभी आरोपी नकाबपोश थे। केबिन में घुसे और मारपीट करके भाग निकले। शिवदीप, रितिक, दीपक, मयंक, जयंत पर FIR हुई। शिवदीप की मां इस हॉस्पिटल में एडमिट थीं, तभी कोई विवाद हुआ था। pic.twitter.com/vT5A18ssy5 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 9, 2025

अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मरीज और उनके परिजन डर के कारण इधर-उधर भागने लगे. अस्पताल स्टाफ ने किसी तरह डॉक्टर को हमलावरों से छुड़ाया और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया. घटना के बाद अस्पताल में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। डॉ. मंदीप ने कहा, "हम डॉक्टर इलाज करें या अपनी जान बचाएं? अगर अस्पताल तक सुरक्षित नहीं, तो मरीजों का इलाज कैसे संभव है?"

हमले का कारण

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हमले का कारण एक पुराना विवाद हो सकता है. आरोपी शिवदीप की मां संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती थीं, और उनके इलाज को लेकर अस्पताल प्रशासन के साथ कुछ विवाद हुआ था. पुलिस इस विवाद की गहराई से जांच कर रही है, जिसमें इलाज की गुणवत्ता या अन्य व्यक्तिगत कारण शामिल हो सकते हैं.

पुलिस कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही झांसी पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच आरोपियों—शिवदीप, रितिक, दीपक, मयंक और जयंत—के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाकी हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने अस्पताल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और मरीजों व स्टाफ को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है.

वायरल वीडियो

वायरल सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वीडियो में नकाबपोश बदमाश डॉक्टर के केबिन में घुसते और उन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.