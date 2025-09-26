रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जल्द होगी शुरू, जानें तारीख और रूट

Vande Bharat Sleeper Train

Vande Bharat Sleeper Trains: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) को लेकर यात्रियों का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि यह ट्रेन अब 15 अक्टूबर 2025 के बाद ही यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दूसरी ट्रेन सेवाओं के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस सेवा की शुरुआत नहीं की जाएगी.

दिल्ली के शकूरबस्ती डिपो में पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जांच और परीक्षण पूरे हो चुके हैं, और वह यात्रियों के लिए पूरी तरह तैयार है. वहीं, दूसरी ट्रेन का निर्माण अंतिम चरण में है और उसके 15 अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद है. रेल मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट कहा है, की ‘रेलवे सेवा को स्थायी और नियमित बनाए रखने के लिए दूसरी रेक का तैयार होना बेहद जरूरी है. जैसे ही वह तैयार हो जाएगी, हम किसी भी रूट पर ट्रेन चलाने का फैसला करेंग.’

सूत्रों के अनुसार, साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, यह संभावना काफी मजबूत है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत नई दिल्ली-पटना रूट से की जाएगी. यह मार्ग हमेशा से भीड़भाड़ वाला माना जाता है, और चुनावी मौसम में यहां यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. यदि इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाती है, तो हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी. अभी तक वंदे भारत ट्रेनें केवल चेयर कार में चल रही थीं, जो दिन की यात्रा के लिए ठीक रहती हैं. लेकिन अब लंबी दूरी और रात की यात्रा को ध्यान में रखते हुए इसका स्लीपर मॉडल तैयार किया गया है. इसमें आधुनिक सुविधाओं वाले डिब्बे होंगे, जहां यात्री आराम से लेटकर सफर कर सकेंगे और उन्हें घर जैसा आराम मिलेगा.

इस तरह, यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत के लिए कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही यह सेवा शुरू होगी यह भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी.