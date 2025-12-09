Vande Bharat Express: इस रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, जानें कौन से शहर को होगा लाभ

Vande Bharat sleeper train will run soon (Photo Credits WC)

Vande Bharat Sleeper Express: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) अब पटना (Patna) से दिल्ली (Delhi) के बीच चलने के लिए तैयार है. रेल मंत्रालय के मुताबिक इस महीने के अंत तक ट्रेन को ट्रैक पर उतारने की योजना है. लंबे समय से यात्री इस आधुनिक स्लीपर सेवा का इंतजार कर रहे थे, और अब इसके शुरू होने की तारीख करीब आ चुकी है. यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को काफी कम कर देगी.ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा (160 kmph Speed) की रफ्तार से दौड़ाने की क्षमता दी गई है.इसमें राजधानी एक्सप्रेस की तरह आरामदायक यात्रा और वंदे भारत का अत्याधुनिक तकनीकी ढांचा एक साथ मिलने वाला है.

रेल विभाग का कहना है कि हाई-स्पीड पर भी ट्रेन इतनी स्मूद रहेगी कि कप में रखा चाय (Tea Cup Stability) भी नहीं छलकेगा. परीक्षण के दौरान रेलवे ने इसी स्थिरता का वीडियो भी साझा किया था. अनुमान है कि पटना से दिल्ली का सफर मात्र 8 घंटे में पूरा हो सकेगा.

रैक निर्माण और परीक्षण प्रक्रिया

बेंगलुरु के बीईएमएल प्लांट (BEML Plant) में इस स्लीपर वंदे भारत का रैक तैयार किया जा रहा है, और 12 दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है. इसके बाद पटना–दिल्ली रूट पर ट्रायल रन किए जाएंगे. रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जनवरी 2026 से पहले यह ट्रेन नियमित रूप से यात्रियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी. यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी, जिसमें एक फेरा शाम को पटना से दिल्ली और दूसरा शाम को दिल्ली से पटना के लिए रवाना होगा.

फाइव-स्टार जैसी लग्जरी और कोच क्षमता

ट्रेन में कुल 16 कोच (16 Coaches) होंगे और करीब 827 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे. अंदरूनी डिजाइन को पूरी तरह फाइव-स्टार होटल जैसा आराम देने के लिए तैयार किया गया है. डिब्बों की संरचना में AC 3 Tier, AC 2 Tier और AC 1 Tier वर्ग शामिल होंगे, जिससे हर वर्ग के यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिल सके. रेलवे सूत्रों का कहना है कि इस स्लीपर ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express Fare) के आसपास होगा और जरूरत पड़ने पर भविष्य में कोचों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है.