Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव परिणाम पर भड़के उद्धव गुट के नेता संजय राउत, BJP और चुनाव आयोग पर कसा तंज; कही ये बात

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. अब तक के रुझानों में जहां बीजेपी को करीब 95 सीटें, JDU को 82, और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) - LJPRV को 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य सहयोगी दलों को 5 और 4 सीटों के बीच प्राप्त हो रही हैं. इस प्रकार, बिहार चुनाव में NDA को कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं.

संजय राउत, BJP और चुनाव आयोग पर कसा तंज

बिहार में अब तक के आये चुनाव परिणाम पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा. "बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से कोई धक्का नहीं लगना चाहिए. चुनाव आयोग और बीजेपी के हाथ में हाथ डालकर जो राष्ट्रीय कार्य चल रहा था, उसे देखते हुए इससे अलग परिणाम होना असंभव था. एकदम महाराष्ट्र पैटर्न! महागठबंधन सत्ता में आने वाला था, इसलिए परिणामों को 50 के भीतर घोषित कर दिया गया.

संजय राउत की प्रतिक्रिया

फिलहाल बिहार में वोटों की गिनती जारी है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार, NDA को लगभग 204 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 50 सीटों के अंदर सिमटता नजर आ रहा है। महागठबंधन में अब तक RJD को केवल 3 सीटें मिलती दिख रही हैं. बिहार में अब तक के आये चुनाव परिणाम के नतीजों को देखते हुए यह कह सकते है कि बिहार में NDA को किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि NDA ने बहुमत का आंकड़ा 122 पर कर लिया हैं.

AIMIM का अच्छा रहा प्रदर्शन

वहीं AIMIM ने पिछले चुनावों की तरह अच्छा प्रदर्शन किया है. अब तक रुझान में AIMIM को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं.