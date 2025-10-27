Kushinagar Accident: टोल टैक्स प्लाजा पर तेज रफ़्तार बस हुई अनियंत्रित, बाइक को मारी टक्कर, चाचा भतीजे की हुई दर्दनाक मौत, कुशीनगर का VIDEO आया सामने

Two people died in a bus collision (Credit-(X,@prabhatkhabar)

कुशीनगर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कुशीनगर (Kushinagar) में एक दिल दहलानेवाला एक्सीडेंट (Accident) सामने आया है. जहांपर एक बस चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक पर सवार दो लोगों को कुचल दिया. जिसके कारण दोनों की मौत हो गई. इस एक्सीडेंट में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. ये घटना तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ टोल प्लाजा पर हुई. जानकारी के मुताबिक़ ये लक्ज़री बस सुपौल से दिल्ली जा रही थी और इस दौरान टोल प्लाजा पर एक और बस खड़ी थी, तभी ये बस चालक तेजी से बस लेकर आता है और टोल के साइड से बस निकालने की कोशिश करता है और इसी दौरान वह बाइक को टक्कर मारता है और बाइक पर बैठे दो लोग इस बस की चपेट में आ जाते है.

इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @prabhatkhabar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बस ने दो को रौंदा ( विचलित करनेवाला वीडियो )

बस चालक की लापरवाही ने ली दो की जान

जानकारी के मुताबिक़ बस इतनी तेज थी की उसने टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर रुका भी नहीं और दूसरी तरफ से बस निकालने लगा और इसी दौरान बाइक सवार इस बस की चपेट में आ जाते है और दोनों को बस रौंद देती है. मृतकों के नाम अली मियां और अब्बार अंसारी बताएं जा रहे है और दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे. बस यहां से आगे जाकर एक ट्रक से टकराई और ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया.

सड़क पर लोगों ने किया प्रदर्शन

इस घटना के बाद लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सड़क पर काफी हंगामा मच गया. घटना के बाद मौके पर पुलिस (Police) और एसडीएम पहुंची और लोगों को आश्वासन दिया की बस चालक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.