Mumbai: मुंबई के विक्रोली इलाके में भूस्खलन के कारण दो लोगों की मौत हुई, दो घायल

मुंबई, 16 अगस्त : मुंबई के विक्रोली इलाके में शनिवार को भूस्खलन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य दो लोग घायल हुए हैं. यह घटना जनकल्याण सोसाइटी में उस समय हुई, जब भारी बारिश के बीच पहाड़ी से गिरे मलबे में एक घर दब गया. भूस्खलन के समय चार लोगों का परिवार घर के अंदर था. अधिकारियों ने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान शालू मिश्रा और सुरेश मिश्रा के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य आरती मिश्रा और ऋतुराज मिश्रा का इलाज राजावाड़ी अस्पताल में चल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके से सारा मलबा हटा दिया गया है और आस-पास के घरों को खाली करा दिया गया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई समेत कई इलाकों में पहले ही अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट जारी किया था. बारिश के कारण मुंबई में गांधी नगर और किंग्स सर्कल समेत कई हिस्सों में जलभराव हो गया. मुंबई पुलिस ने बारिश के बीच लोगों को शहर में गंभीर जलभराव और कम दृश्यता को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी.

पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कई इलाकों में जलभराव और दृश्यता में कमी की सूचना मिली है. मुंबई वासियों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और मुंबई पुलिस मुंबई वासियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है. किसी भी आपात स्थिति में, 100/112/103 डायल करें."

इसके अलावा, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि उनकी सभी टीमें आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं. बीएमसी ने लिखा, "बृहन्मुंबई क्षेत्र में जारी बारिश के मद्देनजर नगर निगम की सभी व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं. संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, इंजीनियर, पंप ऑपरेटर और आपातकालीन टीमें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं. जल निकासी व्यवस्था, सीवेज व्यवस्था और बचाव केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और मानसून के दौरान जल निकासी कार्यों में किसी भी तरह की बाधा न आए, इसके लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं."