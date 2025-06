Stock Market Updates: पहले कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 677 अंकों की गिरावट; मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का दिखा असर

Sensex Today: सोमवार सुबह भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में चले गए. इसका कारण माना जा रहा है मध्य पूर्व में चल रहा गंभीर संकट और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव. सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स 677 अंक की गिरावट के साथ 81,731 पर और निफ्टी 204 अंक गिरकर 24,907 पर कारोबार कर रहा था. बाजार में शुरुआती घंटे में ही आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली का दौर देखने को मिला. निफ्टी बैंक भी 387 अंक गिरकर 55,865 पर आ गया, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी कमजोरी बनी रही.

जानकारों का मानना है कि हाल ही में ईरान की तीन परमाणु साइट्स पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बना दिया है. हालांकि, भारतीय बाजार पर इसका प्रभाव अभी सीमित दिख रहा है.

ये भी पढें: Stock Market: शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी, सेंसेक्स 83 अंक और टूटा

Market opens in red📈📉

Sensex down by 816 points, currently trading at 81,592.17. pic.twitter.com/wyijExBlpt

— DD News (@DDNewslive) June 23, 2025