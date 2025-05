Dindigul Heart Attack: चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, कंडक्टर ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए स्टीयरिंग संभाला, बचाई यात्रियों की जान, डिंडीगुल का वीडियो आया सामने (Watch Video)

डिंडीगुल ,तमिलनाडु: तमिलनाडु के डिंडीगुल ज़िले में एक बड़ा सड़क हादसा उस समय टल गया जब चलती बस में ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया. ऐसे मुश्किल समय में कंडक्टर की सतर्कता और साहस ने 35 यात्रियों की जान बचा ली.यह पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब बस कनाकंपट्टी इलाके को पार कर रही थी.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर अचानक सीट पर गिर पड़ता है और वाहन तेज़ रफ्तार से चलता रहता है. यह देखते ही बस कंडक्टर तुरंत आगे बढ़ा और हाथ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में उस समय 35 यात्री सवार थे. जैसे ही ब्रेक लगाए गए, एक महिला यात्री जो सबसे आगे बैठी थी, झटका लगने से सीट से गिर पड़ी, लेकिन सौभाग्यवश उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ChanakyaaTv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, वीडियो में देखें कंडक्टर ने कैसे बचाई लोगों की जान

चलती बस में आया ड्राइवर को हार्ट अटैक

