PM Kisan Yojana 21st installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द होगी जारी, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

PM Kisan 21th Installment New Update

PM Kisan Yojana 21st installment: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देशभर के किसानों को जल्द ही 21वीं किस्त मिलने वाली है. अगस्त 2 को जारी हुई 20वीं किस्त के तहत 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. अब किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की है.

21वीं किस्त की स्थिति जांचें ऑनलाइन

कृषि मंत्रालय की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जारी नोटिस में कहा गया है कि कुछ मामलों में किसानों की पात्रता की जांच की जा रही है. जिन किसानों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी किस्त फिलहाल रोक दी गई है जब तक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता. किसान अपनी स्थिति “Know Your Status” फीचर या किसान ई-मित्र चैटबॉट के जरिए भी चेक कर सकते हैं.

कब आएगी 21वीं किस्त?

पिछले रुझानों के मुताबिक, योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी की जा सकती है. हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. पिछली कुछ किश्तें 4 से 6 महीने के अंतराल में जारी हुई थीं, इसलिए उम्मीद है कि किसानों के खाते में पैसा जनवरी तक आ सकता है.

पैसे पाने के लिए जरूरी शर्तें

सरकार ने साफ कहा है कि केवल वही किसान भुगतान के पात्र होंगे जिन्होंने ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की है. बैंक खाते को आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है. लाभार्थियों की सूची हर किस्त से पहले अपडेट की जाती है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके. जो किसान 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.