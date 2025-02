Delhi: महाशिवरात्रि पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की मेस में नॉनवेज को लेकर बवाल, देखें ABVP और SFI में झड़प का वीडियो

दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) में बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन नॉन-वेज खाने को लेकर छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. इस विवाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने एक-दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाए हैं. यूनिवर्सिटी के मेस में कुछ छात्र महाशिवरात्रि के उपवास के कारण सात्विक भोजन की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ छात्र नॉन-वेज खाने की उपलब्धता को लेकर अड़े थे. इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में बहस बढ़ी और देखते ही देखते झगड़ा हिंसक हो गया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 3:45 बजे मैदनगढ़ी पुलिस स्टेशन को झड़प की सूचना मिली. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो यूनिवर्सिटी के मेस में छात्रों के बीच झगड़ा हो रहा था. पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन जांच जारी है.

SFI का कहना है कि ABVP ने जबरदस्ती नॉन-वेज खाने पर रोक लगाने की कोशिश की और इसका विरोध करने वाले छात्रों पर हमला किया. संगठन के मुताबिक, "ABVP के गुंडों ने मेस में छात्रों को मारपीट की, महिला छात्रों के बाल खींचे और हिंसा की. वे मेस स्टाफ पर भी हमला करने लगे, क्योंकि वहां नॉन-वेज खाना परोसा जा रहा था."

ABVP ने SFI के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि SFI के सदस्यों ने जबर्दस्ती नॉन-वेज भोजन को उस मेस में परोसने की कोशिश की, जो उपवास रखने वाले छात्रों के लिए आरक्षित थी. ABVP के बयान के अनुसार, "हमने पहले ही प्रशासन से निवेदन किया था कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने वाले छात्रों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाए. विश्वविद्यालय ने दो अलग-अलग मेस में अलग-अलग भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन SFI के लोग जबरन नॉन-वेज परोसने की कोशिश करने लगे, जिससे झगड़ा हुआ."

Shocking! On Mahashivratri, SFI goons at SAU forcibly tried to break students’ fast by forcing non-veg on them, abusing, and assaulting them!

Religious freedom is a constitutional right! Why is it under attack on campus? Will the so-called secular brigade stay silent now?

ABVP… pic.twitter.com/qZYDFx3sMi

— ABVP (@ABVPVoice) February 26, 2025