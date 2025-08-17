Elvish Yadav House Firing: 'दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय', एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग और मनीषा हत्याकांड पर बोले मनोहर लाल

करनाल, 17 अगस्त : गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग और भिवानी में महिला शिक्षिका मनीषा की हत्या से जुड़े मामलों पर सियासत गरमा गई है. जहां विपक्ष सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर हमलावर है, वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है. इसी कड़ी में रविवार को करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दोनों मामलों पर अपनी बात रखी.

एल्विश यादव के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर मनोहर लाल ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले की पूरी छानबीन की जा रही है. आपको एल्विश के बारे में सब कुछ मालूम है. गोलियां क्यों चलाई गई, इस पर पुलिस गहराई से जांच करेगी. यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. यह भी पढ़ें : Cincinnati Open: कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में बनाई जगह

भिवानी में शिक्षिका मनीषा की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई की है. पुलिस को जो एक्शन लेना था, उसने लिया है और सरकार ने भी अपनी ओर से कार्रवाई की है. दोषी पकड़े जाएंगे तो पूरा सच सामने आ जाएगा.

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के 'हरियाणा की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है' वाले बयान पर मनोहर लाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना दायित्व होता है. दिल्ली में पीएम मोदी सरकार चला रहे हैं और हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार चला रहे हैं. मैं जो भी सहयोग देना होता है, देता हूं. बिजली विभाग मेरे पास है, चाहे केंद्र की बात हो या प्रदेश की, जो सहयोग जरूरी होता है, वह दिया जाता है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की जनता उनके साथ हमेशा जुड़ी रही है. शनिवार को मैं पानीपत में था, आज करनाल में हूं, और अब दिल्ली जा रहा हूं. जनता को भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, लेकिन लोग अच्छी तरह समझते हैं. कांग्रेस हमेशा इस तरह की अनाप-शनाप बातें करती रहती है.