Gurgaon Shocker: गुरुग्राम में 11वीं के छात्र को सहपाठी ने गोली मारी, पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से किया हमला; दोनों नाबालिग गिरफ्तार

Gurgaon school shooting news(Photo- Pixabay)

Gurgaon School Shooting News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 17 साल के एक छात्र ने अपने स्कूलमेट को पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी. यह घटना शुक्रवार देर रात सेक्टर-48 में हुई. हमले में घायल छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी छात्र और उसके एक दोस्त – दोनों नाबालिगों को कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया.

बहाने से बुलाया, फिर गोली मार दी

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 12 बजे कंट्रोल रूम में एक कॉल आई कि सेक्टर-48 इलाके में एक लड़के को गोली लगी है. जब सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो घायल छात्र को परिजन पहले ही मेदांता अस्पताल ले जा चुके थे. शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों आरोपी और पीड़ित एक ही स्कूल में पढ़ते हैं.

पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को शुक्रवार शाम उसके एक दोस्त का फोन आया था, जिसने मिलने के लिए कहा. पहले तो लड़के ने मना कर दिया, लेकिन दोस्त के बार-बार कहने पर वह मिलने के लिए चला गया.

घर से निकाली पिस्तौल, झगड़े में चली गोली

दोनों की मुलाकात खेड़की दौला टोल प्लाजा के पास हुई, जहां से आरोपी अपने किराए के फ्लैट सेक्टर-48 ले गया. वहां उसका एक और दोस्त भी मौजूद था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था, जो दो महीने पहले किसी बात को लेकर हुआ था. बातचीत के दौरान झगड़ा बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी.

पुलिस ने मौके से पिस्तौल, एक मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा बरामद किया है. वहीं आरोपी के घर से 65 कारतूस और दूसरी मैगजीन भी मिली है.

पिता की लापरवाही पर भी उठे सवाल

पुलिस ने बताया कि पिस्तौल आरोपी के पिता की थी, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं. हथियार घर पर रखा गया था, जिसे नाबालिग ने आसानी से निकाल लिया. इस लापरवाही को लेकर पुलिस अब पिता की भूमिका भी जांच रही है.

घायल छात्र फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, गोली उसके सीने के पास लगी थी, जिससे काफी खून बह गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे पुराना विवाद ही मुख्य कारण नजर आ रहा है.