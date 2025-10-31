सरदार पटेल की 150वीं जयंती: PM मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर लौह पुरुष' को दी श्रद्धांजलि, डेयरडेविल शो और एयर शो का भव्य आयोजन

(Photo : X)

Sardar Patel 150th Anniversary: आज देश 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर याद कर रहा है. इस बहुत बड़े मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे. यहां उन्होंने दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति 'स्टैचू ऑफ यूनिटी' पर सरदार पटेल को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी.

यह पूरा कार्यक्रम "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के विचार को समर्पित है.

PM मोदी बोले- सरदार पटेल ने देश को एक किया

प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा (जनसेवा) में लगा दी. वो देश को जोड़ने (एकता) और उसकी मजबूती (अखंडता) की जीती-जागती मिसाल थे. उन्होंने ही आज के भारत को एक धागे में पिरोने का काम किया था.

#WATCH | Ekta Nagar, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel at the Statue of Unity, on 'Rashtriya Ekta Diwas', celebrated in his honour on his birth anniversary. (Video: DD) pic.twitter.com/KLZhQxbhg9 — ANI (@ANI) October 31, 2025

पीएम ने ट्वीट करके भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि पटेल जी की देश सेवा की लगन आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है. पीएम ने देश के लोगों से अपील की कि हम सब मिलकर सरदार पटेल के सपने, यानी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम करें.

India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti. He was the driving force behind India’s integration, thus shaping our nation’s destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to… pic.twitter.com/7quK4qiHdN — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025

परेड की कमान महिलाओं के हाथ, आसमान में एयर शो

श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 'एकता परेड' और 'राष्ट्रीय एकता शपथ' की शुरुआत करेंगे. इस बार की परेड बहुत खास है क्योंकि:

नारी शक्ति: परेड की सभी टुकड़ियों को महिला अधिकारी लीड कर रही हैं. यह महिला शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन है.

परेड की सभी टुकड़ियों को महिला अधिकारी लीड कर रही हैं. यह महिला शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन है. शानदार मार्च: पुलिस, CAPF (जैसे BSF, CRPF) और NCC के जवान शानदार मार्च पास्ट करेंगे.

पुलिस, CAPF (जैसे BSF, CRPF) और NCC के जवान शानदार मार्च पास्ट करेंगे. जमीन से आसमान तक: परेड में घोड़े, ऊंट और डॉग स्क्वॉड भी शामिल होंगे. इसके अलावा, महिला जवानों का हथियार ड्रिल, मार्शल आर्ट्स और डेयरडेविल मोटरसाइकिल शो देखकर लोग दंग रह जाएँगे.

परेड में घोड़े, ऊंट और डॉग स्क्वॉड भी शामिल होंगे. इसके अलावा, महिला जवानों का हथियार ड्रिल, मार्शल आर्ट्स और डेयरडेविल मोटरसाइकिल शो देखकर लोग दंग रह जाएँगे. भारत की झलक: अलग-अलग राज्यों और सेनाओं की खूबसूरत झांकियां भी निकलेंगी, जो देश की विविधता को दिखाएंगी.

अलग-अलग राज्यों और सेनाओं की खूबसूरत झांकियां भी निकलेंगी, जो देश की विविधता को दिखाएंगी. जबरदस्त एयर शो: कार्यक्रम के आखिर में, भारतीय वायुसेना (IAF) 'स्टैचू ऑफ यूनिटी' के ठीक ऊपर एक जबरदस्त एयर शो करेगी. आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट देश की ताकत का अहसास कराएगी.

इस पूरे कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे और एक बार फिर सरदार पटेल के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संदेश को दोहराएंगे.