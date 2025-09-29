बिहारवासियों के लिए सात नई ट्रेन चलाने पर सम्राट चौधरी ने जताया पीएम मोदी का आभार

पटना, 29 सितंबर : बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बिहार को मिली नई ट्रेन सेवाओं पर पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की रेल कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिला है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहारवासियों को 7 नई ट्रेनों की सौगात मिली है, जिसमें 3 अमृत भारत ट्रेनें और 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. नई ट्रेनों के परिचालन से प्रदेशवासियों को आसान, तेज और सुविधाजनक सफर की सुविधा मिलेगी.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए अवैध भूमि अधिग्रहण के आरोपों पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. वह आजकल खोजी पत्रकार हो गए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मामलों को उचित मंच पर उठाया जाना चाहिए. जो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए दूसरों पर अपना भ्रष्टाचार थोपने की कोशिश करता है, उसे पहले खुद जवाब देना चाहिए. एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर उन्होंने कहा कि जहां भिड़ोगे, वहां हारोगे. भारत ने फिर पाकिस्तान पर 'ऑपरेशन सिंदूर' कर दिया. उन्होंने यह भी पढ़ें : नवरात्र व्रत खोलने से पहले सावधानियां बरतनी जरूरी, भूलकर भी न करें ये गलती

पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी. वहीं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि पटना जंक्शन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चार पैसेंजर गाड़ियां और तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया. पटना जंक्शन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल निरंतर आधुनिकीकरण एवं विस्तार की दिशा में अग्रसर है. इन नई ट्रेनों के संचालन से पटना सहित पूरे बिहार के यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्राप्त होगी और प्रदेश का देशभर से संपर्क और अधिक मजबूत होगा. एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने मैदान पर 'ऑपरेशन सिंदूर' करके दिखाया है, मेरी ओर से उसे ढेर सारी शुभकामनाएं.