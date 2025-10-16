Real Hero: मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर वीडियो कॉल के ज़रिए डॉक्टर की मदद से युवक ने कराई डिलीवरी, मां-बच्चा दोनों स्वस्थ; लोगों ने की तारीफ; VIDEO

(Photo Credits Instagram)

Real Hero Video: मुंबई की तेज़ रफ्तार लोकल ट्रेन में बीती रात एक असाधारण घटना घटी, जिसने सभी का दिल छू लिया. रात करीब 1 बजे एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. जैसे ही ट्रेन राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहां कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी. लेकिन इस संकट की घड़ी में विकास बेद्रे नामक एक युवक ने जो साहस और सूझबूझ दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया भावुक करने वाला मंजर

प्रत्यक्षदर्शी मंजीत ढिल्लों ने इस घटना को इंस्टाग्राम पर साझा किया और लिखा. "यह व्यक्ति वास्तव में बहादुर है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. बच्चा आधा बाहर था और आधा अभी मां के अंदर. ऐसा लगा जैसे भगवान ने इस व्यक्ति को किसी खास मकसद से वहां भेजा हो. ढिल्लों के अनुसार, एक यात्री ने महिला की गंभीर हालत देखकर बिना समय गंवाए ट्रेन की आपातकालीन चेन खींच दी, जिससे समय पर सहायता मिल सकी और ट्रेन को रोका जा सका. यह भी पढ़े: Jharkhand: चलती ट्रेन में महिला को हुई प्रसव पीड़ा, बोकारो रेलवे स्टेशन पर RPF की मदद से कराई गई सेफ डिलीवरी

लोगों ने की तारीफ

View this post on Instagram A post shared by Manjeet Dhillon (@manjeet9862_)

विकास ने कैसे कराई डिलीवरी?

वैद्यकीय अनुभव न होने के बावजूद विकास ने घबराए बिना तुरंत डॉक्टर देविका देशमुख को वीडियो कॉल किया। डॉक्टर के रियल-टाइम मार्गदर्शन में, विकास ने लोकल ट्रेन के कोच में ही महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई. खुशी की बात यह है कि मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग विकास बेद्रे की बहादुरी, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता की जमकर सराहना कर रहे हैं.

तकनीक और इंसानियत की मिसाल

यह घटना न सिर्फ एक साहसी कार्य का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि तकनीक और इंसानियत मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। विकास की हिम्मत और डॉक्टर देविका देशमुख की विशेषज्ञता के कारण एक महिला और उसके नवजात की जान बच सकी.

अब आम जनता से लेकर प्रशासन तक, हर कोई इस युवक की तारीफ कर रहा है और उसे "रियल हीरो" कहा जा रहा है.