Ram Mandir: राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा, ट्रस्ट ने भक्तों को दी जानकारी

(Photo credits ANI)

Ram Mandir: राम भक्तों के लिए खुशखबरी है. अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम पूरी तरह पूरा हो गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार 28 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर सभी भक्तों को यह जानकारी दी. यह भी पढ़े: Ram Mandir Anniversary 2025: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ (Watch Video)

ट्रस्ट के अनुसार, मंदिर निर्माण संबंधी सभी मुख्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं. इसमें मुख्य मंदिर के साथ-साथ परकोटा के 6 मंदिर—भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर—भी शामिल हैं. इन सभी पर ध्वजदंड और कलश स्थापित कर दिए गए हैं.

सप्त मंडप और अन्य प्रमुख संरचनाएं भी तैयार

इसके अलावा, सप्त मंडप—महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, शबरी और ऋषि पत्नी अहल्या मंदिरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। साथ ही संत तुलसीदास मंदिर और जटायु व गिलहरी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं।

दर्शनार्थियों की सुविधा संबंधी सभी कार्य पूरे

भक्तों की सुविधा और व्यवस्थाओं से जुड़े सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। मानचित्र अनुसार सड़कों और फ्लोरिंग पर पत्थर लगाने का कार्य L&T द्वारा, जबकि भूमि सौंदर्यीकरण, हरियाली और 10 एकड़ में पंचवटी निर्माण का कार्य GMR द्वारा तेजी से किया जा रहा है।

अभी चल रहे अन्य निर्माण कार्य

जिन कार्यों का सीधे जनता से संबंध नहीं है, जैसे 3.5 किलोमीटर लंबी चारदीवारी, ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और सभागार, वे अभी निर्माणाधीन हैं.