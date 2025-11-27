Rajasthan: राजस्थान भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, पुराने चेहरों पर फिर जताया भरोसा

J P Nadda | PTI

जयपुर, 27 नवंबर : राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया. पार्टी ने इस कार्यकारिणी में अनुभव और संगठनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दी है. नई कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, कई मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. खास बात यह है कि पुरानी टीम के अधिकतर पदाधिकारियों को इस नई सूची में दोबारा जगह दी गई है.

उपाध्यक्ष पद की सूची में इस बार कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए गए हैं. नाहर सिंह जोधा, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, नाहरसिंह जोधा, मुकेश दाधीच, हकरू माईडा, बिहारी लाल बिश्नोई, सरिता गेना, ज्योति मिर्धा और अल्का मुंदड़ा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही अनेक जिलों से नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और मजबूत हो सके. महामंत्री पद पर भी कई अहम नियुक्तियां की गई हैं. श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. माना जा रहा है कि ये सभी संगठनात्मक अनुभव के आधार पर आगामी चुनावी रणनीतियों को मजबूती देंगे. यह भी पढ़ें : Maharashtra: ‘आईआईटी बॉम्बे’ पर भाजपा नेता राम कदम का जवाब- ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष

मंत्री पदों पर भी संतुलित चयन किया गया है. अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, अजीत मांडन, आईदान सिंह भाटी, नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को मंत्री बनाया गया है. पार्टी के अनुसार, युवा नेताओं की भागीदारी संगठन को नई ऊर्जा और गति देने में मदद करेगी. इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रवक्ता, आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रवक्ताओं में कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, और राखी राठौड़ के नाम शामिल हैं. इनके अलावा मुकेश पारिक को कार्यालय सचिव बनाया गया है. हीरेंद्र कौशिक को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अविनाश जोशी को आईटी प्रभारी बनाया गया है. प्रमोद कुमार वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी बनाया गया है. नई कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, दौसा सहित कई जिलों के नेताओं को प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं. सूत्रों के अनुसार, पार्टी की यह टीम चुनावों की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.