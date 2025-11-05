Voter List Row: राहुल गांधी ने किया दावा, 'हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी, 10 बूथों में ब्राजीली मॉडल के 22 फर्जी वोट डाले

नई दिल्ली, 5 नवंबर : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कथित तौर पर वोट चोरी के आरोप को दोहराया. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत हो रही थी. अधिकतर एग्जिट पोल्स के रुझान भी यही दर्शा रहे थे. पोस्टल बैलट में सर्वे एजेंसियां कांग्रेस को करीब 73 सीटों पर और भाजपा को मात्र 17 सीटों पर जीतते हुए दिखा रही थीं, लेकिन नतीजे इसके उलट आए. उन्होंने जोर देकर बताया कि हरियाणा के चुनाव इतिहास में इससे पहले पोस्टल बैलट के नतीजे कभी भी आखिरी परिणाम से अलग नहीं रहे.

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 'ऑपरेशन सरकार चोरी' के तहत कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की साजिश पहले से ही चालू हो गई थी. बाद में नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हरियाणा में मात्र 22,779 वोटों (8 सबसे कम अंतर वाली सीटों का योग) से चुनाव हार गई. उन्होंने बताया कि भाजपा को 55,48,800 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 54,30,602 वोट, जहां भाजपा को 48 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को 37 सीटें.

राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक ब्राजीली मॉडल की फोटो निकालते हुए दावा किया कि राय विधानसभा के 10 बूथ में उसके 22 फर्जी वोट हैं. उन्होंने दावा किया कि ये हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का एक उदाहरण है. राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 अमान्य पते और 19,26,351 थोक वोटर के रूप में चुनाव में धांधली की गई. इसके अलावा, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया गया.

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जोर देकर कहा कि हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोट चोरी हुई, जिसका मतलब हर 8 में से एक की वोट चोरी हुई. राहुल गांधी ने युवा मतदाताओं से भी अपील की कि जेनरेशन जेड को इस गुप्त 'साजिश' को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा है. उन्होंने अपील करते हुए कहा, "यह आपका भविष्य है जो छीना जा रहा है और आपके सपने चुराए जा रहे हैं और यह सब आपके सामने हो रहा है."