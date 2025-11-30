National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी-राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, ED की शिकायत पर नई FIR दर्ज

(Photo Credits Twitter)

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी-राहुल गांधी (Sonia Gandhi- Rahul Gandhi) की और मुश्किलने बढ़ने वाली हैं दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई FIR दर्ज की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कुल आठ लोगों के नाम शामिल हैं. यह FIR ED हेडक्वार्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर रजिस्टर की गई है. इससे पहले भी ईडी ने इसी मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे लेकर फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज करवाया था केस

नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने अखबार की प्रकाशक कंपनी—एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)—की हजारों करोड़ की संपत्ति को अनुचित तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए अधिग्रहित किया. यह भी पढ़े: National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा नोटिस

ईडी के मुताबिक, सोनिया और राहुल गांधी 38-38% हिस्सेदारी के साथ यंग इंडियन के प्रमुख शेयरहोल्डर हैं, जिसने कथित रूप से केवल 50 लाख रुपये देकर AJL की लगभग 2,000 करोड़ की संपत्ति पर नियंत्रण पा लिया.

ईडी का दावा

ईडी का दावा है कि कांग्रेस द्वारा AJL को दिया गया 90 करोड़ रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण बाद में यंग इंडियन को ट्रांसफर किया गया, जो वास्तव में संपत्ति हस्तांतरण का तरीका था. इसी कथित अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन लिमिटेड और डॉटेक्स मर्चेंडाइज को आरोपी बनाया है