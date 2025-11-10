केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं

Giriraj Singh On Vote Chori: दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और केवल आरोप लगाना ही उनकी राजनीति बन गई है. गिरिराज सिंह ने दावा किया कि यदि राहुल गांधी में थोड़ी भी काबिलीयत होती, तो उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा में केस करने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी.

गिरिराज ने राहुल गांधी पर लगाया भ्रम फ़ैलाने का आरोप

उन्होंने कहा, “केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होता. SIR पर भी उन्होंने हल्ला किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी हार तय है. ये लोग पहले से माहौल बना रहे हैं ताकि चुनावी परिणामों को प्रभावित किया जा सके।” केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि विपक्ष चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति के तहत अफवाहें और आरोप फैलाने का काम कर रहा है, जिससे जनता में भ्रम पैदा हो. यह भी पढ़े: Prashant Kishor on Rahul Gandhi: राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का जवाब, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कभी नहीं था

गिरिराज के बयान पर कांग्रेस की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

फिलहाल, कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. विपक्ष के नेता अक्सर चुनाव के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं.गिरिराज सिंह के इस बयान को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों की क्या राय हैं

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे बयान न केवल चुनावी माहौल को गर्म रखते हैं बल्कि जनता और मीडिया का ध्यान भी मुख्य मुद्दों से हटा सकते हैं. केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि भाजपा अपनी जीत और विकास एजेंडा को लेकर आश्वस्त है और विपक्ष के आरोपों से प्रभावित नहीं होगी.