सीमा, सरस्वती, स्वीटी के नाम से किया हरियाणा में मतदान, ब्राजीलियन मॉडल ने डाले 22 वोट, राहुल गांधी ने फोड़ा हाइड्रोजन बम, बीजेपी और EC पर लगाएं आरोप: VIDEO

Rahul Gandhi made the allegation(Credit-@INCIndia)

Rahul Gandhi's Allegations: लगातार वोटी चोरी के मुद्दे पर बीजेपी (BJP) की सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission) को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) निशाना बना रहे है. अब उन्होंने हरियाणा चुनाव(Haryana Elections) को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाएं है. राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' हुई है और लगभग 25 लाख फर्जी वोट डाले गए.जो कुल मतदाताओं का करीब 12% हिस्सा हैं.

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'हरियाणा में कुल 2 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 25 लाख फर्जी हैं. हमारी टीम ने 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर एंट्री पकड़ी हैं. यानी हर आठवां वोटर फर्जी है. उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस (Congress) की जीत को हार में बदलने की सोची-समझी साजिश. के तहत किया गया. ये भी पढ़े:सॉफ्टवेयर से हो रही चुनावी धांधली? राहुल गांधी का आरोप- ‘फर्जी लॉगिन से डिलीट किए जा रहे वोटर्स के नाम’

राहुल गांधी का बड़ा आरोप

ब्राजील की मॉडल बनी वोट धोखाधड़ी की मिसाल

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सबूत के तौर पर एक अनोखा उदाहरण पेश किया.एक ब्राजीलियन मॉडल (Brazilian Model) की तस्वीर, जो कथित तौर पर मतदाता सूची में 22 बार अलग-अलग नामों सेजैसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सिस्टम को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से छेड़ा गया ताकि परिणाम बदले जा सकें.गांधी ने कहा, 'सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, लेकिन पहली बार हरियाणा में पोस्टल बैलेट और असली वोटों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे. यह पहले कभी नहीं हुआ.कांग्रेस की जीत को हार में बदलने के लिए पूरा प्लान बनाया गया.

बीजेपी नेताओं पर दो राज्यों में वोट डालने का आरोप

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और हरियाणा दोनों जगहों पर वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, 'पालवल जिला परिषद के उपाध्यक्ष के घर पर 66 वोटर दर्ज हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति के पते पर 500 वोटर पाए गए.उन्होंने आगे कहा, 'बीजेपी नेता दलचंद यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोट डालते हैं. मथुरा के सरपंच प्रह्लाद भी यही कर रहे हैं.राहुल गांधी ने बताया कि मतदाता सूची में कई नाम 'हाउस नंबर जीरो' के तहत दर्ज हैं, जो वास्तव में अपने घरों में रहते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने इन पतों की जांच की और पाया कि ये लोग बेघर नहीं हैं. यह किसी गलती का नहीं, बल्कि सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला है.

चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का दावा

राहुल गांधी ने कहा, 'हम सिर्फ चुनाव आयोग (Election Commission) पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं. अगर आयोग फर्जी वोटर हटाना चाहे तो चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि बीजेपी को इसका फायदा होता है.

बिहार में भी दोहराई जाएगी यही साजिश

उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी अब यही 'सरकार चोरी' का खेल बिहार चुनाव में भी दोहराने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में कई वैध मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि वे अपने पते पर मौजूद हैं.