Bihar Election Results 2025: बिहार में वोटों की गिनती जारी, शुरुआती रूझान में NDA आगे, महागठबंधन पीछे

(Photo Credits Twitter)

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सुबह 8 बजे से ही 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में NDA आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन पीछे है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार 100 से अधिक सीटों पर NDA बढ़त बनाए हुए है. NDA में विशेष रूप से BJP सबसे आगे नजर आ रही है.

शुरुआती आंकड़ों का विश्लेषण

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, शुरुआती रुझानों में BJP 11 सीटों पर आगे, JDU 5 सीटों पर आगे है. वहीं महागठबंधन में RJD 3 और कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा, LJP (Ram Vilas) 3 सीटों पर आगे चल रही है। इस चुनाव में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें

बिहार में गहमागहमी के बीच फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. प्रदेश में सरकार बनने की बात करने तो 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों की जरूरत है. शुरुआती रुझान संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में NDA की सरकार बन सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.