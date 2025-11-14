Bihar Result 2025: चुनावी रुझानों के बीच पटना में JDU समर्थकों ने लगाए पोस्टर, 'बिहार का मतलब नीतीश कुमार'; देखें फोटो

(Photo Credits NDTV)

Bihar Result 2025: बिहार में मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है. रुझानों के अनुसार, NDA में JDU को 86, BJP को 76 और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. वहीं HAM को 4 सीटें मिलने का अनुमान है. बिहार के चुनाव परिणामों के रुझान के बीच प्रदेश में NDA की संभावित जीत को लेकर खासकर JDU के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है.

बिहार चुनाव में JDU को मिल रही सफलता को लेकर कार्यकर्ता काफी खुश हैं. खुशी के इस माहौल में पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है. "Bihar का मतलब नीतीश कुमार"

बिहार का मतलब नीतीश कुमार

बिहार में फिलहाल वोटों की गिनती जारी है. अब तक के रुझानों के अनुसार, NDA को कुल 243 सीटों में से करीब 182 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं. अगर प्रदेश में बहुमत की बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों से अधिक है.