Bihar Election Result 2025 Aaj Tak Live Streaming: बिहार में किसकी सरकार? नतीजों के लिए आजतक की नॉन-स्टॉप कवरेज जारी, देखें चुनाव रिजल्ट 2025 लाइव

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025

Bihar Assembly Election Result 2025 Live, Watch Aaj Tak Streaming: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की घड़ी आ गई है. आज यानी शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है. बिहार की 243 सीटों पर किस पार्टी का झंडा लहराएगा, यह जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है. अगर आप नतीजों की सबसे सटीक और तेज कवरेज देखना चाहते हैं, तो 'आजतक' (Aaj Tak) पर लगातार लाइव स्ट्रीमिंग जारी है.

कहां और कैसे देखें Live नतीजे?

बिहार चुनाव की पल-पल की खबर और रुझानों के लिए आप 'आजतक' न्यूज़ चैनल को टीवी पर देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप घर से बाहर हैं या ऑफिस में हैं, तो मोबाइल पर भी नतीजे देख सकते हैं:

YouTube Live: आजतक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर नॉन-स्टॉप लाइव कवरेज चल रही है.



रिकॉर्ड वोटिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस बार बिहार में चुनाव दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में हुए थे और जनता ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले. आज फैसले का दिन है, इसलिए पटना समेत सभी जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है. स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा कई लेयर में बढ़ाई गई है. चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुद हॉल, गेट और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है ताकि गिनती में कोई गड़बड़ी न हो.

सबसे पहले पोस्टल बैलेट, फिर EVM का नंबर

सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होते ही सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी. इसके बाद EVM के वोट गिने जाएंगे. शुरुआती रुझान 9 बजे तक आने शुरू हो जाएंगे.

122 का जादुई आंकड़ा

बिहार की 243 सीटों में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना होगा. मुकाबला सीधा नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के बीच है. एग्जिट पोल्स के बाद से ही दोनों खेमों में बेचैनी है. अब बस कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि बिहार में 'टाइगर' की वापसी होगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी.