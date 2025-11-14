Bihar Assembly Election Result 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को आने वाले हैं. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. लेकिन नतीजों से ठीक पहले बिहार का सियासी माहौल एकदम गरमा गया है. एक तरफ आरजेडी (RJD) ने काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए (NDA) खेमे में जीत के लड्डू अभी से बनने लगे हैं.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए इस बार 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी. अब सभी की निगाहें शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. नतीजों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर कोई बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहा है. प्रशासन ने भी कमर कस ली है. पटना समेत सभी जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने काउंटिंग हॉल से लेकर कंट्रोल रूम तक सारी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया है ताकि गिनती में कोई बाधा न आए.

वोटों की गिनती का सिलसिला सबसे पहले पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगा और उसके तुरंत बाद EVM के वोट गिने जाएंगे. बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना होगा. यह नतीजे ही तय करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA फिर से वापसी करेगा या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन बाजी मारेगा. हार-जीत का फैसला होते ही साफ हो जाएगा कि अगले पांच साल बिहार की कमान किसके हाथ में होगी.

RJD का बड़ा बयान: 'बिहार को बांग्लादेश बना देंगे'

मतगणना शुरू होने से पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक विवादित बयान देकर खलबली मचा दी है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी हुई, तो वे बिहार को 'बांग्लादेश और नेपाल' बना देंगे. महागठबंधन को डर है कि काउंटिंग में धांधली हो सकती है.

सिर्फ सुनील सिंह ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अफसर ने 2020 चुनाव जैसी गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा. तेजस्वी ने कल रात अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम मीटिंग भी की और सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जनता और कार्यकर्ता अपने हक के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं.

जेडीयू का पोस्टर: 'टाइगर अभी जिंदा है'

जहाँ महागठबंधन गुस्से में है, वहीं एनडीए (NDA) और खासकर जेडीयू (JDU) के हौसले बुलंद हैं. एग्जिट पोल्स के नतीजों से उत्साहित जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया है. इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा है- 'टाइगर अभी जिंदा है'.

बीजेपी दफ्तर में भी जश्न का माहौल है. वहां हलवाइयों को लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है और कई किलो लड्डू बनकर तैयार भी हैं. कार्यकर्ता पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर लेकर खड़े हैं और जीत का दावा कर रहे हैं.

मोकामा में गुलाब जामुन और टेंट तैयार

बिहार की हॉट सीट मोकामा में भी जीत की तैयारी जोरों पर है. यहाँ दोनों पक्षों के उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत मानकर चल रहे हैं. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों ने तो ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए बड़ा मैदान सजा लिया है. शामियाने लग गए हैं, गद्दे बिछ गए हैं और हजारों गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं.

कुल मिलाकर, नतीजों से पहले ही बिहार में एक तरफ 'धमकी' है तो दूसरी तरफ 'मिठाई'. अब देखना यह है कि जनता ने ईवीएम में किसके लिए जनादेश दिया है.