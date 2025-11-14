बिहार चुनाव की काउंटिंग में एनडीए (NDA) ने बड़ा धमाका कर दिया है. रुझानों में एनडीए ने बहुमत का जादुई आंकड़ा (122) पार कर लिया है. ताज़ा अपडेट के मुताबिक, एनडीए 125 सीटों पर आगे चल रही है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ों से ज्यादा है.वहीं, तेजस्वी यादव का महागठबंधन 73 सीटों पर पिछड़ गया है. सुबह की कांटे की टक्कर अब एकतरफा होती दिख रही है. एनडीए ने महागठबंधन पर 52 सीटों की बड़ी लीड बना ली है. अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय है. फिलहाल एनडीए खेमे में जश्न शुरू हो गया है.
बिहार चुनाव की मतगणना में एनडीए (NDA) ने बड़ी छलांग लगाते हुए रुझानों में शतक (Century) मार दिया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए अब 101 सीटों पर आगे चल रही है.वहीं, महागठबंधन अभी 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दोनों के बीच अब 30 सीटों का बड़ा अंतर हो गया है. एनडीए बहुमत के जादुई आंकड़े (122) की तरफ तेजी से बढ़ रही है और अब उसे बहुमत छूने के लिए सिर्फ 21 और सीटों पर बढ़त की जरूरत है. सुबह 9 बजे के करीब आए इन रुझानों ने एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है, जबकि महागठबंधन के लिए चिंता बढ़ गई है.
वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, तस्वीर थोड़ी और साफ होती जा रही है. ताज़ा रुझानों में एनडीए (NDA) ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह शतक (100) के करीब पहुंचती दिख रही है. एनडीए फिलहाल 87 सीटों पर आगे चल रही है.वहीं, महागठबंधन अभी 60 सीटों पर संघर्ष करता दिख रहा है. दोनों गठबंधनों के बीच अब 27 सीटों का फासला हो गया है. शुरुआत में जो मुकाबला 'गर्दन-दर-गर्दन' (Neck-to-Neck) लग रहा था, उसमें अब एनडीए ने एक सम्मानजनक बढ़त बना ली है. हालांकि, अंतिम नतीजों के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन इस बढ़त ने एनडीए खेमे में जोश भर दिया है.
बिहार चुनाव की मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, एनडीए (NDA) अपनी बढ़त को मजबूत करता दिख रहा है. ताज़ा रुझानों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. एनडीए ने 70 का आंकड़ा पार करते हुए 79 सीटों पर बढ़त बना ली है.वहीं, तेजस्वी यादव का महागठबंधन (Mahagathbandhan) 57 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहा है. शुरुआत में मुकाबला कांटे का लग रहा था, हालांकि, ये अभी भी रुझान हैं, लेकिन एनडीए खेमे में इस बढ़त से उत्साह बढ़ गया है, जबकि महागठबंधन के लिए धड़कनें थोड़ी तेज हो गई हैं.
मुकाबला हुआ कांटे का! NDA 43 तो महागठबंधन 35 सीटों पर आगेबिहार में वोटों की गिनती जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है. ताजा रुझानों में एनडीए (NDA) ने 40 का आंकड़ा पार कर लिया है और अब 43 सीटों पर आगे चल रही है.वहीं, महागठबंधन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई है और वह 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. दोनों गठबंधनों के बीच का फासला अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है. इसके अलावा 'अन्य' (Others) भी 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं. सुबह की शुरुआती बढ़त के बाद अब लड़ाई 'कांटे की टक्कर' में बदलती दिख रही है.
रुझानों की रफ्तार अब और तेज हो गई है. ताजा अपडेट के मुताबिक, एनडीए (NDA) ने बढ़त के मामले में 30 का आंकड़ा पार कर लिया है. एनडीए अब 33 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.शुरुआती रुझानों में 'अन्य' (Others) भी 3 सीटों पर आगे हैं, जो बाद में किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं. फिलहाल एनडीए और महागठबंधन के बीच का फासला थोड़ा बढ़ता दिख रहा है. एनडीए ने महागठबंधन पर करीब 13 सीटों की लीड बना ली है.
बिहार की सबसे चर्चित 'हॉट सीट' मोकामा से बड़ा अपडेट आया है. शुरुआती रुझानों में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.मोकामा को अनंत सिंह का अभेद किला माना जाता है. काउंटिंग शुरू होते ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त बना ली है. यह खबर उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने नतीजों से पहले ही जश्न के लिए टेंट लगा दिए थे और हजारों गुलाब जामुन बनवा लिए थे. शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि उनका यह आत्मविश्वास काम कर रहा है, हालांकि अभी आखिरी नतीजे आने बाकी हैं.
बिहार चुनाव की मतगणना के रुझान अब तेजी से आने लगे हैं. शुरुआती रुझानों में एनडीए (NDA) ने महागठबंधन पर अच्छी-खासी बढ़त बना ली है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एनडीए 20 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.फिलहाल एनडीए, तेजस्वी यादव के गठबंधन से दोगुनी सीटों पर आगे चल रही है. यानी मुकाबला 20 बनाम 10 का हो गया है. हालांकि, ये अभी भी शुरुआती दौर है और पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. लेकिन सुबह-सुबह मिली इस बढ़त ने बीजेपी और जेडीयू खेमे में उत्साह जरूर भर दिया है.
बिहार चुनाव की मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. शुरुआती रुझानों में एनडीए (NDA) ने अपनी बढ़त कायम रखी है और वह 15 सीटों पर आगे चल रही है.वहीं, महागठबंधन ने भी दमदार वापसी की है. उनका खाता खुल गया है और वे 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. यानी अब दोनों तरफ से सीटों का आंकड़ा तेजी से बदल रहा है. फिलहाल यह 'कांटे की टक्कर' की शुरुआत है और मुकाबला कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है.
बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती शुरू होते ही पहला बड़ा अपडेट आ गया है. पोस्टल बैलेट की गिनती में एनडीए (NDA) ने शुरुआती बढ़त बना ली है. ताजा जानकारी के मुताबिक, एनडीए इस वक्त 10 सीटों पर आगे चल रही है.सुबह 8 बजे गिनती शुरू हुई और जैसा कि उम्मीद थी, पोस्टल बैलेट खुलते ही रुझान आने लगे हैं. हालांकि, ये अभी बिल्कुल शुरुआती आंकड़े हैं और पोस्टल बैलेट के हैं. अभी महागठबंधन का खाता खुलने की खबर का इंतजार है. जैसे-जैसे ईवीएम खुलेंगी, आंकड़े तेजी से बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के खेमे के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हुई है.
Bihar Assembly Election Result 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज यानी शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को आने वाले हैं. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. लेकिन नतीजों से ठीक पहले बिहार का सियासी माहौल एकदम गरमा गया है. एक तरफ आरजेडी (RJD) ने काउंटिंग में गड़बड़ी होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ एनडीए (NDA) खेमे में जीत के लड्डू अभी से बनने लगे हैं.
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए इस बार 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी. अब सभी की निगाहें शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. नतीजों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर कोई बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहा है. प्रशासन ने भी कमर कस ली है. पटना समेत सभी जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने काउंटिंग हॉल से लेकर कंट्रोल रूम तक सारी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया है ताकि गिनती में कोई बाधा न आए.
वोटों की गिनती का सिलसिला सबसे पहले पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगा और उसके तुरंत बाद EVM के वोट गिने जाएंगे. बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना होगा. यह नतीजे ही तय करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला NDA फिर से वापसी करेगा या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन बाजी मारेगा. हार-जीत का फैसला होते ही साफ हो जाएगा कि अगले पांच साल बिहार की कमान किसके हाथ में होगी.
RJD का बड़ा बयान: 'बिहार को बांग्लादेश बना देंगे'
मतगणना शुरू होने से पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक विवादित बयान देकर खलबली मचा दी है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी हुई, तो वे बिहार को 'बांग्लादेश और नेपाल' बना देंगे. महागठबंधन को डर है कि काउंटिंग में धांधली हो सकती है.
सिर्फ सुनील सिंह ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी अफसर ने 2020 चुनाव जैसी गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा. तेजस्वी ने कल रात अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम मीटिंग भी की और सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जनता और कार्यकर्ता अपने हक के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं.
जेडीयू का पोस्टर: 'टाइगर अभी जिंदा है'
जहाँ महागठबंधन गुस्से में है, वहीं एनडीए (NDA) और खासकर जेडीयू (JDU) के हौसले बुलंद हैं. एग्जिट पोल्स के नतीजों से उत्साहित जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया है. इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा है- 'टाइगर अभी जिंदा है'.
बीजेपी दफ्तर में भी जश्न का माहौल है. वहां हलवाइयों को लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है और कई किलो लड्डू बनकर तैयार भी हैं. कार्यकर्ता पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर लेकर खड़े हैं और जीत का दावा कर रहे हैं.
मोकामा में गुलाब जामुन और टेंट तैयार
बिहार की हॉट सीट मोकामा में भी जीत की तैयारी जोरों पर है. यहाँ दोनों पक्षों के उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत मानकर चल रहे हैं. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों ने तो ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए बड़ा मैदान सजा लिया है. शामियाने लग गए हैं, गद्दे बिछ गए हैं और हजारों गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं.
कुल मिलाकर, नतीजों से पहले ही बिहार में एक तरफ 'धमकी' है तो दूसरी तरफ 'मिठाई'. अब देखना यह है कि जनता ने ईवीएम में किसके लिए जनादेश दिया है.