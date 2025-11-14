छपरा चुनाव रिजल्ट अपडेट: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिर पिछड़े, बीजेपी की छोटी कुमारी निकलीं आगे

छपरा विधानसभा चुनाव रिजल्ट (Photo : X)

Chapra Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती जारी है और सबकी नजरें छपरा की 'हॉट सीट' पर टिकी हैं. यहां से एक बड़ी खबर आ रही है. शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाने के बाद आरजेडी (RJD) प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब पीछे हो गए हैं.

कांटे की टक्कर

छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को पछाड़ दिया है और वो फिलहाल आगे चल रही हैं. वोटों की गिनती के दौरान यह चौथा मौका है जब खेसारी लाल यादव, छोटी कुमारी से पीछे हुए हैं. कभी खेसारी आगे हो रहे हैं तो कभी छोटी कुमारी, यानी यहाँ 'कांटे की टक्कर' देखने को मिल रही है.

क्यों खास है यह सीट?

छपरा सीट इस बार पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह हैं खेसारी लाल यादव. आरजेडी ने जब उन्हें टिकट दिया, तो यह मुकाबला हाईप्रोफाइल हो गया. वहीं, बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेलते हुए अपने दो बार के विजेता विधायक डॉ. सीएन गुप्ता का टिकट काटकर नए चेहरे छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है.

क्या है पुराना इतिहास?

छपरा सीट का इतिहास देखें तो यहां का मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है. 2014 तक यहाँ जातिगत समीकरण हावी थे, लेकिन पिछले दो चुनावों (2015 और 2020) में बीजेपी के डॉ. सीएन गुप्ता ने यहाँ जीत दर्ज की थी और आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को हराया था. इस बार खेसारी के आने से समीकरण बदल गए हैं, लेकिन फिलहाल जनता का झुकाव बीजेपी प्रत्याशी की ओर दिख रहा है.

नतीजे अभी पूरी तरह साफ नहीं हैं, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि भोजपुरी स्टार के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला है.