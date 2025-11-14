Bihar Exit Poll Results 2025: बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर से लौट रही सुशासन की सरकार; जदयू
BJP-JDU Photo- @BJP4India/X & @Jduonline/X

पटना, 14 नवंबर : बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है. शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. इस बीच जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट जारी कर राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है. जदयू के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार." एक्स पोस्ट में एक ग्राफिक बनाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है और बैकग्राउंड में जनता की भीड़ को दिखाया गया है.

इसके साथ ही फोटो कैप्शन में लिखा गया है- 'बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर से आ रही है सुशासन की सरकार.' बता दें कि बिहार चुनाव के दो चरणों में वोटिंग कराई गई थी. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. वहीं, 14 नवंबर (गुरुवार) को वोटों की गिनती जारी है. इससे पहले 13 नवंबर को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आईएएनएस से कहा था कि जनता का मूड साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता को बिहार स्वीकार नहीं करेगा. यह भी पढ़ें : Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आज, 243 सीटों के नतीजे, सुबह 8 बजे बैलट और 8:30 से ईवीएम काउंटिंग

उन्होंने कहा था, "तेजस्वी यादव चार राज्यों (बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली) में केस का सामना कर रहे हैं. जनता ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करेगी जो खुद सवालों के घेरे में है." नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार की जनता भावनाओं की जगह अनुभव को अपना वोट देती है. लोग जानते हैं कि विकास किसने किया और स्थिरता किसने दी. तेजस्वी यादव का नाम आते ही लोगों को याद आता है जंगलराज का दौर, जबकि नीतीश कुमार का नाम आता है तो भरोसे और विकास की बात होती है. उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे.