Bihar Election Results 2025: ‘बिहार की महिलाओं का विश्वास जीत गया’, एनडीए की वापसी पर जदयू ने दी प्रतिक्रिया
(Photo Credits FB)

नई दिल्ली, 14 नवंबर : एनडीए के मुख्य घटक दल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान आए रुझानों पर उत्साह व्यक्त किया है. साथ ही पार्टी का मानना है कि यह बिहार की महिलाओं के विश्वास की जीत है. बता दें कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान आने लगे थे. 243 विधानसभा सीटों पर आए रुझानों में एनडीए को 200 प्लस सीटों का बहुमत मिल रहा है. हालांकि, अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है. लेकिन, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार का नेतृत्व किया, उसके बावजूद इस तरह का जनादेश मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है.

चुनाव में मिले ऐतिहासिक रुझान को लेकर जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में लिखा, “जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार.“ जदयू ने लिखा, “नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है. यही है सुशासन का असली प्रभाव और यही है बिहार का आत्मविश्वास.“ जदयू ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “आज विपक्ष की बकवास हार रही है, बिहार का विकास जीत रहा है. आज कोई एक नहीं, पूरा बिहार जीत रहा है.“ यह भी पढ़ें :“ये जनता की जीत,” अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में मिली बढ़त के बाद मैथिली ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत से भाजपा-जदयू, लोजपा(रामविलास) के पार्टी ऑफिस में जीत की लहर देखने को मिल रही है. यहां पर सुबह से ही कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. एक दूसरे को मिठाई खिलाने का दौर जारी है. पटाखे छोड़े गए, होली खेली गई. जदयू नेताओं ने कहा कि आज पूरा बिहार दीपावली मना रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर दो चरण में मतदान हुए, 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान किया गया. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ. 14 नवंबर को जारी रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है.