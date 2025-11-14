दरभंगा, 14 नवंबर : अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और लोकगायिका मैथिली ठाकुर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं. गायिका की आवाज का जादू तो पहले ही लोगों को पसंद था, लेकिन अब लगता है कि जनता उन्हें विधायक के रूप में देखने के लिए भी तैयार है. गायिका 15 राउंड की काउंटिंग में अभी तक सबसे आगे चल रही हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बिनोद मिश्रा को पीछे छोड़ दिया है. बिनोद मिश्रा दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के बिप्लव कुमार चौधरी भी काफी पीछे चल रहे हैं. अब क्षेत्र में मिलती बढ़त और बिहार में एनडीए की बढ़त पर मैथिली ठाकुर ने खुशी जाहिर की है.

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार की महिलाओं ने, यंग वोटर्स ने, पहली बार वोट देने वाली बच्चियों ने मुझपर भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी." पीएम मोदी को 'विकास पुरुष' बताते हुए उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया. यह भी पढ़ें : Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव परिणाम पर भड़के उद्धव गुट के नेता संजय राउत, BJP और चुनाव आयोग पर कसा तंज; कही ये बात

उन्होंने आगे कहा कि ये लोगों का विश्वास है, और यह जीत अकेले हमारी नहीं होगी, यह जनता की जीत होगी, बिहार की जीत होगी. मैंने ज़मीन पर देखा है कि कैसे लोग हमारे विकास पुरुष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ते हैं. यह मेरा पहला चुनावी अनुभव था, मैंने लोगों के मन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार देखा. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए यह चुनाव लड़ने का अवसर मिला." जीत की खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने 'बधाईयां बाजी अंगने में' में गीत गाकर भी गुनगुनाया.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर ने जमकर प्रचार किया था और महिलाओं और युवा बच्चियों को अपनी तरह आकर्षित करने की पूरी कोशिश की थी. उनका कहना था कि उन्होंने बिहार में एनडीए के राज में विकास होते हुए देखा है और वे भी अपनी पार्टी की राह पर चलकर बिहार के भविष्य को और आगे ले जाने का काम करेंगी.